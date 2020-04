Da L'uomo invisibile a The Hunt, cinque uscite streaming che vi portano il cinema a casa

Se non vai al cinema, il cinema viene a casa tua. La quarantena e le sale chiuse non devono per forza significare astinenza dalle nuove uscite. Le case di produzione e distribuzione si stanno ingegnando per affrontare l'emergenza. Ad esempio distribuendo in video on demand e streaming film che sarebbero dovuti arrivare in questi mesi al cinema.Ne abbiamo selezionati cinque, che, appunto, non potendo uscire nelle sale sono arrivati direttamente sulle principali piattaforme di noleggio digitale e streaming. Cinque novità del 2020 da gustare su uno schermo bello grande e con un audio adeguato, magari davanti a una vasca di popcorn (beni di prima necessità!). Buona visione.molla per un attimo la saga di(il cui nono capitolo è stato spostato all'anno prossimo ) e tenta la strada dei cinecomics.è tratto da un fumetto edito da Valiant Comics, è diretto dal regista esordientee interpretato anche da. Diesel interpreta Ray Garrison, un soldato morto in missione che viene resuscitato grazie a un'avveniristica tecnologia. Il suo sangue, sostituito da nano-macchine, gli permette di guarire da qualunque ferita. Dotato di una forza sovrumana e di impianti che gli permettono di collegarsi alla rete per cercare informazioni, Ray parte per una missione di vendetta contro l'uomo che ha ucciso lui e la sua amata. Ma non tutto è come sembra. Azione senza sosta per due ore di divertimento senza pensieri. Lo trovate su Chili, Rakuten TV e Google Play.Dalla Blumhouse, la compagnia diche produce grandi successi a basso budget (da Scappa – Get Out La notte del giudizio ), arriva un nuovo action/thriller a sfondo sociale.è incentrato su un gruppo di persone che scoprono di essere prede designate in una caccia all'uomo organizzata da ricconi annoiati. La sceneggiatura è di, creatore di Lost, The Leftovers e Watchmen. A guidare il cast ci sono, star della serie Netflix GLOW, e. Trovate anche questo su Chili e Rakuten TV, e prossimamente anche su Google Play.(Split, The Witch) è la protagonista di questo nuovo adattamento del romanzo di. Nell'Inghilterra dell'Ottocento, la giovane e bella Emma Woodhouse ama occuparsi delle vite amorose degli altri, anche se si è ripromessa di non sposarsi. Dopo alcuni passi falsi in amore, Emma si troverà a vivere relazioni sbagliate. Dovrà superarle per trovare finalmente l'amore che è sempre stato davanti a lei. Su Chili, Rakuten TV e Google Play.Uno degli horror dell'anno, nonostante siamo solo ad aprile. Anche questo, come The Hunt, è prodotto dalla Blumhouse. Dopo i passi falsi di Dracula Untold La Mummia , rilancia i mostri Universal con grande stile e con uno sguardo contemporaneo che trasforma l'uomo invisibile in una metafora degli stalker., star di, è una protagonista intensa e vera. Qui potete leggere la nostra recensione. Anche questo è su Chili, Rakuten TV e prossimamente Google Play.Da quando ha smesso i panni di Harry Potter,ha cercato sistematicamente di lasciarsi alle spalle quel ruolo e quel tipo di cinema. Facendo scelte non sempre ideali, ma comunque originali.lo vede nei panni di un troll della rete che viene trascinato controvoglia in una sorta di malato reality show in cui due concorrenti devono darsi la caccia e tentare di eliminare l'avversario. Una specie di L'implacabile, ma con molte più armi da fuoco e droni. Un action colorato e casinista, diretto da, autore di quella chicca che è. Nel cast anche la nuova star australiana dell'horror americano,. Su Amazon Prime Video.