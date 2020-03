L'uomo invisibile - La recensione dell'horror ora disponibile in streaming

Nel corso di decenni anni di “apparizioni” cinematografiche, L’uomo invisibile è stato uno scienziato geniale in grado di trasformarsi in una persona molto spiacevole (come lo era Kevin Bacon nel visivamente splendido ma narrativamente fiacco film di Paul Verhoeven del 2000 ). Un protagonista che finiva per precipitare nella pazzia una volta capito che non sarebbe più riuscito a riavere indietro le sue molecole. Questa volta la cattiveria è già alla base del personaggio, un genio dell’industria ottica che ama possedere cose e persone. Specialmente la sua compagna, di cui abusa fisicamente e psicologicamente.

. Prima di tutto perché il "mostro" in questione viene confinato a un ruolo di supporto. Paradossalmente, così facendo, la sua presenza viene percepita in ogni scena del film.Ci si ritrova dunque nel bel mezzo della notte insieme alla vera protagonista interpretata da Elisabeth Moss di The Handmaid’s Tale (che qui dimostra uno sforzo interpretativo fisico ed emotivo da valere da solo il prezzo del biglietto): eccola pianificare una fuga dall'abitazione del fidanzato violento. La scena è praticamente muta. Non servono dialoghi per spiegare cosa sia successo, l’espressione della Moss basta e avanza. Quella che sembra la fuga di una donna verso la vita si trasforma invece in una discesa nella pazzia nel momento lei continua a sentire il pericolo vicinissimo. Pur non vedendolo.Ecco dunque il nuovo taglio dell’Uomo invisibile,voluto da Jason Blum. Ancora una volta il produttore guru dell’horror DOC di Hollywood merita un applauso e il suo regista Whannell riesce a far respirare questo film senza mai velocizzare il ritmo e schivando il più possibile i cliché. E poi ci sono quei due grandi momenti menzionati all'inizio di questo testo: la "sequenza della vernice", e quella del ristorante. Scene così riuscite, un crescendo di tensione da usare come esempio, che garantiscono il salto dalla poltrona e il proseguimento della visione con un’espressione di incredulità. E ciliegina sulla torta, un sorriso provocato dallo shock.