Box Office: Muccino rimane primo nella settimana del coronavirus

Al secondo posto della classifica troviamo Bad Boys for Life con 386.313 euro, e un totale che supera di poco il milione in dieci giorni di programmazione. Al terzo e al quarto posto, rispettivamente, Il richiamo della foresta , con 336.507 euro, e Parasite con 305.787 euro. Chiude la top five Sonic – Il film con 199.070 euro. A fine top ten una piccola sorpresa: Memorie di un assassino , vecchio film didistribuito dopo la vittoria di Parasite agli Oscar, incassa 62.416 e si posiziona al decimo posto. Il suo totale è di 291.814 euro. La mossa strategica di Academy Two ha decisamente pagato.