I film e le serie originali in arrivo su Netflix

Godless

Jeff Daniels sarà protagonista della serie western Godless, creata dallo sceneggiatore di Logan - The Wolverine, Scott Frank. E' la storia di Frank Griffin, un fuorilegge che, mentre cerca il suo ex socio Roy Goode (Jack O'Connell) per vendicarsi, incappa in una misteriosa città del New Mexico popolata solamente da donne. Una premessa davvero intrigante per una serie che debutterà quest'anno.