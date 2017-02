The Irishman, il nuovo film di Martin Scorsese arriverà su Netflix

, il film che riunirà la coppia Martin Scorsese Robert De Niro , approderà su. Il gangster movie doveva essere distribuito nei cinema dalla Paramount, la piattaforma streaming ha però comprato i diritti del progetto. L'annuncio arriva pochi giorni dopo che Brad Grey ha confermato la sua uscita dal ruolo di CEO della Paramount.Era anche quello distribuito dalla Paramount. Scorsese dunque si fa strada verso Netflix, piattaforma che velocemente è diventata un gigante di distribuzione e attualmente anche di produzione. Siamo certi che quello di Scorsese sia solo il primo di altri grandi nomi del cinema i cui lavori bypasseranno in parte l'uscita in sala per arrivare direttamente in streaming. Detto ciò aspettiamoci anche un'uscita al cinema (e una presentazione a qualche prestigioso Festival) per The Irishman sui mercati internazionali, incluso il nostro, dal momento che il film è stato comprato da Lucky Red per l'Italia.Tratto dal romanzo di, edito in Italia da Fazi con il titolo, il film di Scorsese racconterà la storia di Frank Sheeran che a metà degli anni Cinquanta è stato dirigente della più grande unione sindacale americana, l'International Brotherhood of Teamsters (che rappresenta la categoria degli autotrasportatori) e che allo stesso tempo era diventato il braccio destro della famiglia mafiosa dei Bufalino. Poco prima della sua morte nel 2003, Sheeran ha confessato di aver ucciso Jimmy Hoffa, sindacalista in affari con la mafia il cui corpo non è stato mai trovato.