Stereotipi a Hollywood: dieci ruoli che hanno combattuto i cliché

Peter Dinklage - X-Men: Giorni di un futuro passato

Non c'è dubbio che Peter Dinklage sia stato scelto per il ruolo di Bolivar Trask in X-Men: Giorni di un futuro passato grazie al ruolo di Tyrion in Game of Thrones. Ma la sostanza non cambia: Bryan Singer - uno che con i cliché non va mai troppo d'accordo, essendo uno dei pochi gay dichiarati a lavorare ai più alti livelli di Hollywood - lo scelse contro ogni stereotipo sui nani. Al punto da non fare nemmeno riscrivere il ruolo per includere riferimenti al nanismo. Trask è Trask e basta, un magnate dell'industria spinto da motivazioni che hanno poco o nulla a che fare con la sua condizione. E l'importanza di Dinklage nel ridefinire il ruolo dei nani nell'industria dello spettacolo non è mai stato così palese come in questo caso.