Dieci serie TV che hanno rovinato le carriere dei protagonisti

Star Trek: The Next Generation - Tutto il cast tranne Patrick Stewart

Wil Wheaton è stato costretto a interpretare la parodia di se stesso in The Big Bang Theory per ricavare qualcosa dai suoi anni a bordo dell'Enterprise. Jonathan Frakes, LeVar Burton e Brent Spiner, amatissimi co-protagonisti della serie, non hanno combinato molto dopo la fine di Star Trek: The Next Generation. L'unica eccezione è Patrick Stewart, che è poi diventato il professor Xavier della saga degli X-Men e ha proseguito un'ottima carriera al cinema. Ma per gli altri è stata una valle di lacrime.