X-Men: The New Mutants sarà un horror. Primi dettagli e sinossi del film

26.05.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Josh Boone (un vero e proprio horror ambientato nell'universo degli X-Men”. “Non ci sono costumi. Non ci sono supercattivi. Stiamo cercando di fare una cosa molto, molto diversa”. Il nuovo film degli X-Men sarà un horror. Lo conferma il regista Colpa delle stelle ) che, parlando con Entertainment Weekly, ha definito il suo The New Mutants ”. “Non ci sono costumi. Non ci sono supercattivi. Stiamo cercando di fare una cosa molto, molto diversa”.

Ora conosciamo anche la sinossi ufficiale del film, in arrivo il 13 aprile 2018:

“Rinchiusi in una struttura segreta contro la loro volontà, cinque nuovi mutanti devono combattere contro i pericoli dei loro poteri e i peccati del loro passato. Non sono qui per salvare il mondo: stanno solo tentando di salvare se stessi”.

Stephen King incontra John Hughes”. X-Men: The New Mutants continuerà dunque un recente trend Fox, composta da pellicole incentrate su drammi più personali rispetto alla media dei film di supereroi, come Deadpool Logan – The Wolverine . A differenza di quei due, The New Mutants sarà un film per tutti (avrà il divieto PG-13 rispetto al più severo R dei due film precedenti), ma ciò non toglie che sia stato descritto come “”.

“Fox vuole realizzare una serie di spin-off degli X-Men drasticamente diversi gli uni dagli altri”, spiega Boone. “Non potreste trovare un nerd o fan più grosso di me dietro le quinte. Questo progetto è importantissimo per me. Non sono più il dodicenne che decise di scrivere una lettera a Stephen King e amava i fumetti Marvel, ma cerco sempre di tenermi stretto quel bambino. Perché quel bambino è ciò che mi impedisce di svendermi a Hollywood. Mi guardo indietro e mi chiedo: sarebbe fiero di me? Ho realizzato il sogno che avevamo da piccoli?”.