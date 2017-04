NOTIZIE

X-Men, la Fox annuncia tre film per il 2018: New Mutants, Deadpool 2 e Dark Phoenix

24.04.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



La 20th Century Fox ci ha sempre tenuto a dimostrare che le sue proprietà Marvel hanno le stesse potenzialità dei supereroi dell'universo Avengers. Ora fa un passo avanti decisivo, programmando ben tre film degli X-Men per il 2018. Si posiziona in questa maniera come terzo colosso nel mezzo della rivalità fra DC Comics e Marvel Studios.

Deadpool 2, fissato per il primo giugno, e Dark Phoenix, nuovo capitolo della saga principale degli X-Men in arrivo il 2 novembre. Naturalmente si tratta delle date americane: per quelle italiane ci sarà da aspettare un po'. I tre film in questione, tutti annunciati ufficialmente, sono New Mutants , in arrivo il 13 aprile 2018,, fissato per il primo giugno, e, nuovo capitolo della saga principale degli X-Men in arrivo il 2 novembre. Naturalmente si tratta delle date americane: per quelle italiane ci sarà da aspettare un po'.

Josh Boone (Maisie Williams (Game of Thrones) nel ruolo di Wolfsbane, Nat Wolff (Colpa delle stelle) nel ruolo di Cannonball e infine James McAvoy in quello di Charles Xavier. Il team di mutanti originale è stato creato da Chris Claremont, grande innovatore della saga a fumetti degli X-Men, ed è l'antesignano della X-Force di Deadpool e Cable (personaggio che sarà interpretato da New Mutants è diretto da Colpa delle stelle ). Il cast include(Game of Thrones) nel ruolo di Wolfsbane, Anya Taylor-Joy (The Witch) in quello di Magik,(Colpa delle stelle) nel ruolo di Cannonball e infinein quello di Charles Xavier. Il team di mutanti originale è stato creato da Chris Claremont, grande innovatore della saga a fumetti degli X-Men, ed è l'antesignano della X-Force di Deadpool e Cable (personaggio che sarà interpretato da Josh Brolin in Deadpool 2 ).

Deadpool 2 è stato già ampiamente annunciato, e ne esiste già David Leitch, co-regista di John Wick, e, oltre al già citato Cable, introdurrà anche Domino, è stato già ampiamente annunciato, e ne esiste già un teaser . È diretto da, co-regista di John Wick, e, oltre al già citato Cable, introdurrà anche Domino, interpretata da Zazie Beetz . Paul Wernick e Rhett Reese tornano alla sceneggiatura.