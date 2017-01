Split: videointervista ad Anya Taylor-Joy, la nuova musa di Shyamalan

Nel giorno in cui Split di M. Night Shyamalan arriva finalmente nelle sale, vi presentiamo la nostra videointervista ad Anya Taylor-Joy , co-protagonista del film.L'attrice è stata introdotta al grande pubblico da The Witch , l'eccezionale horror low budget di Robert Eggers che ha ottenuto un successo inaspettato al botteghino, in cui Anya Taylor-Joy interpreta la figlia maggiore di una famiglia di coloni nel New England del 17° Secolo. “Ancora non ci credo, è andato tutto così in fretta – ammette durante l'intervista – Poter fare l'attrice per me è un sogno diventato realtà, ma l'aver già interpretato sei film in appena due anni e mezzo è incredibile. The Witch mi ha cambiato la vita”.In Split interpreta invece una teenager ribelle con grossi problemi nel socializzare con le compagne di classe. Con cui, amara ironia, si trova a condividere la prigionia dopo che il protagonista Kevin ( James McAvoy ), un giovane affetto da disturbo dissociativo dell'identità, le rapisce per ragioni sconosciute. Tra loro si instaura una battaglia di ingegni, un vero e proprio confronto psicologico più che fisico. Nonostante la cupezza dei temi trattati, l'attrice assicura che “ Shyamalan ha un grande senso dell'umorismo e anche tutti noi, quindi ci siamo divertiti molto” sul set. “Ma è necessario in un film così cupo. Viaggiare in questi luoghi oscuri non è sicuro emotivamente. Quindi se crei un ambiente in cui tutti si vogliono bene e si fidano l'uno dell'altro, hai la libertà di essere tanto vulnerabile quanto di pare”.