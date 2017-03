Tredici - La recensione in anteprima della nuova serie Netflix

Che cos'è il bullismo a scuola nel 2017? Come lo si vive nell'era di Facebook e Twitter? Esistono contromisure per gestirlo? Questi sono solo alcuni dei tanti quesiti posti da, serie originale di Netflix, tratta dall'omonimo bestseller di(edito in Italia da Brossura), di cui abbiamo visto tre episodi in anteprima.Un dramma che riesce a porre domande molto interessanti anche quando punta su dinamiche già esplorate al cinema e in TV. Il giovane protagonista è un adolescente preso di mira dai bulli, un ragazzo mezzo nerd e mezzo loser. Un solitario che soffre a causa del suo non riuscire pienamente a integrarsi con il mondo che lo circonda., nel momento in cui riceverà un pacco contenente alcune cassette, quei 'vecchi nastri' che utilizzavamo negli anni Ottanta e Novanta di cui la nuova generazione non conosce l'esistenza. Su questi è incisa la voce di una sua compagna di classe che due settimane prima si è tolta la vita. Una voce narrante che guiderà il protagonista lungo tredici fasi in cui scoprirà le ragioni del suo gesto estremo.