Thor: Ragnarok, scopriamo il Grandmaster di Jeff Goldblum nelle nuove immagini del film

Non ci sarà più Natalie Portman ( degnamente sostituita ) nel nuovo capitolo del franchise 'divino' della Marvel, Thor: Ragnarok, ma in compenso la promessa presenza di Cate Blanchett e il ritorno sullo schermo di Hulk e del Doctor Strange di Benedict Cumberbatch rendono l'attesa più intollerabile… Ben vengano dunque le, nelle quali vediamo i nostri eroi e - finalmente - scopriamo il personaggio del(questo il suo nome in originale) è uno dei grandi Antichi dell'Universo e ultimo superstite di una civiltà costituitasi dopo il Big Bang per dedicarsi allo studio e la pratica di ogni tipo di gioco, che questi sfrutta per organizzare sfide e concorsi con ogni tipo di partecipanti, eroi inclusi… Una premessa promettente per ildi Thor (What We Do in the Shadows). Quasi quanto le immagini che seguono, nelle quali oltre a lui possimo ammirare il 'nuovo'- con un taglio di capelli che potrà disturbare i fan dei comics ma forse non quelle dell'attore - e le sue donne:e la. Con loro anche lo stesso regista, ripreso sul set, come il(impegnato in un momento tutto da decifrare con il Dio del Tuono) e il Loki di(che in questi giorni possiamo ammirare far mostra di sé nel nuovo Kong: Skull Island La sinossi e le prime informazioni a nostra disposizione , per ora ci racconta di un Thor per nulla rassegnato al fatto che il malvagio fratellastro Loki sieda sul trono che fu del saggio Odino e costretto a chiedere l'aiuto dell'amico Bruce Banner alias Hulk. Che cercherà di trattenerlo dal tornare ad Asgard per tentare di fermare il piano di Hela di dare il via al temuto e catastrofico Ragnarok.