È ufficiale: vedremo anche il Doctor Strange in Thor Ragnarok

La conferma ufficiale è arrivata: Benedict Cumberbatch , alias il Dottor Strange, avrà un ruolo in Thor: Ragnarok , terzo capitolo delle avventure soliste del Dio del Tuono Marvel in uscita a fine ottobre. Il sospetto c'era, visto che la scena dopo i titoli di coda di Doctor Strange mostrava proprio il Thor di Chris Hemsworth chiedere aiuto allo stregone per rintracciare suo fratello Loki ( Tom Hiddleston ).Ma ora c'è, appunto, la conferma: sul sito D23, il fan club ufficiale Disney, si legge: “”. È altamente improbabile che il ruolo di Cumberbatch sia grosso, altrimenti la Marvel non sarebbe riuscita a tenere così segreta la sua apparizione. Ma una foto dal set del film di, scattata durante le riprese a Brisbane, Australia (città che fa “da controfigura” a New York nel film), mostrava Hemsworth con in mano un biglietto da visita recante l'indirizzo “177A Bleecker St.”, quello del Sanctum Sanctorum di Strange a Manhattan, appunto. Lo stesso Waititi dovrebbe aver girato la scena post-titoli di Doctor Strange e non è nemmeno escluso che si tratti di una clip da Thor: Ragnarok (come accaduto nel caso dell'analoga scena di Ant-Man , in realtà un estratto da Captain America: Civil War ).È probabile, insomma, che il ruolo di Strange nel film sarà poco più che un cameo di lusso. Forse, vedremo Strange limitarsi a rintracciare Loki e indicare a Thor come raggiungere il fratello. Un modo per strizzare l'occhio ai fan della Marvel a fumetti – dove spesso Strange è stato impiegato proprio in questa maniera – e per connettere i pezzi dell'universo cinematografico vecchio e nuovo in attesa del mega-crossover Avengers: Infinity War , in cui il Dottore entrerà ufficialmente nei Vendicatori.Thor: Ragnarok vedrà nel cast anche. L'uscita italiana è prevista per il 25 ottobre.