Dieci film da vedere al cinema (e in streaming) dal 24 al 30 agosto

24.08.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)







Ci avviamo verso la fine di agosto e le uscite cominciano lievemente a intensificarsi. Rispetto agli ultimi weekend, questo fine settimana arrivano nelle sale cinque film. Andiamo a scoprirli, aggiungendo una sorpresa e qualche recupero che fa sempre bene...

IL FILM DELLA SETTIMANA: CATTIVISSIMO ME 3

Torna Gru, non più supercattivo ma pur sempre determinato a farci divertire. Cattivissimo me 3 gli fa anche scoprire un fratello gemello, Dru, determinato a diventare cattivo a sua volta. La formula è sempre la stessa, ma dovrebbe funzionare per un'ora e mezza di intrattenimento adatto a tutta la famiglia.







OVERDRIVE

Scott Eastwood prosegue la sua marcia verso ruoli da serie A con questo action di produzione franco-americana. Overdrive lo vede nei panni di un ladro d'auto costretto a sfuggire con la sua gang dalle grinfie di un pericoloso mafioso a cui hanno rubato una preziosa Bugatti anni '30. Nel cast anche Ana de Armas, che presto vedremo in Blade Runner 2049.







TARANTA ON THE ROAD

Il viaggio di una coppia tunisina, incontratasi in Italia dopo la primavera araba, dal nostro paese fino alla Francia, in compagnia di una band salentina. Una commedia/musical, diretta da Salvatore Allocca, che farà sicuramente presa su una fetta di pubblico amante di storie d'amore dal sapore esotico e dalle venature musicali.







AMITYVILLE: IL RISVEGLIO





Leggi la nostra recensione Il mega-produttore horror Jason Blum riporta in vita una delle più celebri case stregate della storia del cinema. Amityville: Il risveglio conta nel cast Jennifer Jason Leigh e Bella Thorne, e mira a portare in sala il pubblico degli amanti dell'horror estivo.







7 GIORNI

Una storia d'amore proibita e sofferta, al centro di 7 giorni, dramma diretto da Rolando Colla. Ivan (Bruno Todeschini) e Chiara (Alessia Barela) si incontrano su un’isoletta siciliana per organizzare il matrimonio del fratello di lui con la migliore amica di lei. Una forte attrazione li travolge fin dal primo incontro ma, per ragioni diverse, entrambi tendono a ritrarsi: Ivan è ancora ferito dal fallimento del suo ultimo rapporto e Chiara non vuole mettere in pericolo il suo matrimonio. Nonostante le resistenze iniziali, i due decidono di vivere la storia fino all’arrivo degli ospiti per la cerimonia. Nel loro piano non hanno però preso in considerazione l’amore…







DEATH NOTE

Non passerà nelle sale Death Note, adattamento del manga di Tsugumi Oba e Takeshi Obata diretto da Adam Wingard (Blair Witch, You're Next), ma ciò non significa che non sia un film in uscita questo weekend. Arriverà direttamente su Netflix, ma è cinema e soprattutto cinema di buon livello. Un horror fantastico e sopra le righe, dai vaghi toni vintage, piacevole e adatto soprattutto a chi ama fumetti e anime giapponesi.

Leggi la nostra recensione







ATOMICA BIONDA

Charlize Theron nei panni della superspia Lorraine Broughton, personaggio che metterebbe al tappeto qualsiasi Ethan Hunt o Jason Bourne, e che forse farebbe tremare anche James Bond in persona! L'attrice è la protagonista assoluta dell'action adrenalinico Atomica bionda. E' lei la new entry della settimana, eroina da non perdere in un film molto, molto divertente.







LA TORRE NERA

La saga fantasy/western di Stephen King approda al cinema con questo primo capitolo di quello che intende essere un franchise diviso tra cinema e TV. Idris Elba e Matthew McConaughey sono Roland Deschain e Walter O'Dim, agenti del bene e del male, rispettivamente: uno vuole proteggere la Torre Nera, il crocevia degli universi, l'altro distruggerla. In mezzo c'è Jake Chambers (Tom Taylor), un ragazzino della Terra che aiuterà Roland a sconfiggere il suo avversario. Dirige Nikolaj Arcel (Royal Affair), produce Ron Howard.







MONOLITH

Girato negli Stati Uniti ma prodotto in Italia e diretto da un italiano (Ivan Silvestrini), Monolith è un film concepito da Sergio Bonelli Editore (che ha anche pubblicato una graphic novel in concomitanza con l'uscita) e da uno dei suoi autori di punta, Roberto Recchioni, sceneggiatore di Dylan Dog. Uno sforzo produttivo notevole per il nostro paese, parte della timida rinascita del genere che sta prendendo piede negli ultimi anni.







ANNABELLE 2: CREATION

Ritorna la bambola indemoniata che abbiamo conosciuto in L'evocazione - The Conjuring. Annabelle 2: Creation è un prequel/spinoff che parla delle origini della bambola indemoniata.