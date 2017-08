Cattivissimo Me Quiz: quanto ne sai sulla saga di Gru?

NOTIZIE

23.08.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Sta per arrivare nelle sale italiane il terzo capitolo della saga di Gru. Cattivissimo Me 3 promette ancora grande divertimento, risate e azione e introduce addirittura il fratello gemello di Gru. Ovviamente non mancheranno gli inseparabili Minions, le orfanelle Margo, Edith e Agnes e l'amata Lucy Wilde.

Sono tanti i personaggi apparsi nei tre capitoli della saga animata prodotta da Illumination Entertainment, ed è difficile per chi non è fan ricordarli tutti. Per questo abbiamo deciso di dedicare il nostro quiz settimanale proprio a Gru e ai suoi amici e nemici. Scopri se sei un vero fan di Cattivissimo Me rispondendo a queste quindici domande...





A seguire la sinossi ufficiale di Cattivissimo Me 3:

Dopo esser stato licenziato dalla Lega Anti Cattivi per non essere stato capace di sconfiggere l'ultimo villain che minacciava l'umanità, Gru si trova nel bel mezzo di una grave crisi d'identità. Ma quando un misterioso individuo si presenta per informare Gru che ha un fratello gemello di cui ignorava l'esistenza, un fratello che non vede l'ora di calcare le spregevoli orme del suo gemello, l'ex super-villain riscopre immediatamente quanto sia bello essere cattivo.

Cattivissimo Me 3 arriverà nelle sale italiane il 24 agosto, distribuito da Universal Pictures.



