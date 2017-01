Dumbo: Tim Burton vuole Will Smith e Tom Hanks nel nuovo film Disney

Si torna a parlare di, la versione live-action del classico Disney che sarà diretta da Tim Burton . Il regista vuole Will Smith Tom Hanks per affidare loro due ruoli di punta del film. Smith è attualmente considerato per interpretare il protagonista, un padre di famiglia che stringe amicizia con l'elefante dalle orecchie gigantesche, dopo averlo visto al circo. Hanks, invece, potrebbe interpretare la nemesi principale di Dumbo.

Uscito per la prima volta nel 1941, Dumbo è il quarto film d'animazione della Disney: la storia di un elefantino che, preso in giro per le sue orecchie enormi, scopre di poterle usare per volare. Il nuovo film sarà un ibrido tra computer grafica e recitazione in carne e ossa.Burton ha già diretto per la Disney Alice in Wonderland , uno dei film più visti di sempre, campione di incassi con oltre un miliardo di dollari al botteghino mondiale. Smith è attualmente nelle sale con Collateral Beauty , Hanks con Sully . L'augurio è che l'ingaggio vada in porto: sebbene il progetto abbia scatenato diverse polemiche tra i fan di Burton, la scelta di Hanks come cattivo - lui che sceglie quasi sempre ruoli di persone modello - sembra davvero brillante.