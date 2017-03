Bad Boys 3 perde il regista: Joe Carnahan lascia per “divergenze creative”

Sono guai per Bad Boys 3, alias Bad Boys for Life , il terzo capitolo della saga iniziata dae interpretata da Will Smith Martin Lawrence . Il film ha appena perso il regista Joe Carnahan . L'autore di A-Team e The Grey ha anche firmato l'ultima stesura dello script e dunque, ora, Columbia Pictures e il produttoredovranno trovare non solamente un regista ma anche un nuovo sceneggiatore a cui affidare una riscrittura del progetto.Non si conosce il motivo dell'addio se non la classica frase “divergenze creative”. Al film era stata data luce verde dopo un lungo periodo di incertezza, perché Will Smith aveva finalmente deciso di tornare nel ruolo di Mike Lowrey, detective della polizia di Miami che, in coppia con il collega Marcus Burnett (Lawrence), è solito lasciarsi alle spalle una scia di distruzione mentre insieme tentano di fermare i cattivi di turno.Columbia aveva fissato la data di uscita all'e ora dovrà sbrigarsi a trovare dei sostituti se vorrà mantenerla. A questo punto, viene da chiedersi se non cercheranno di convincere nuovamente Michael Bay a tornare dietro la macchina da presa.Nel frattempo, Carnahan ha accettato di dirigere il remake americano del cult indonesiano The Raid , che sarà interpretato da Frank Grillo ; e ha anche scritto un altro remake: quello de Il giustiziere della notte , diretto dae interpretato daFonte: The Hollywood Reporter