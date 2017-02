NOTIZIE

Il trailer di Bright: Will Smith poliziotto tra orchi ed elfi nel film in arrivo su Netflix

27.02.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



Training Day e Harsh Times - I giorni dell'odio.



A seguire vi mostriamo il teaser trailer del film, un filmato che si apre sulle note di This Land is Your Land di Woody Guthrie per poi concludersi nell'oscurità con il personaggio di Smith pronto a giurare che "questa storia non andrà a finire bene". Approderà direttamente su Netflix a dicembre, Bright , il nuovo film con Will Smith . Un action fantasy diretto da David Ayer , già regista di Suicide Squad e sceneggiatore degli splendidi







Questa la sinossi ufficiale di Bright:

Ambientato in un presente alternativo in cui umani, orchi, elfi e fate convivono fin dalla notte dei tempi, Bright è un film d’azione che stravolge i canoni del genere. Durante un pattugliamento notturno di routine, due poliziotti di estrazione molto diversa, Ward (Will Smith) e Jakoby (Joel Edgerton), incontrano una forza oscura che cambierà il loro futuro e il mondo in cui vivono.

Bright, in arrivo a dicembre su Netflix, è interpretato anche da Noomi Rapace, Edgar Ramirez e Margaret Cho. Il progetto è sceneggiato da Max Landis, già autore dell'interessante Chronicle.



Leggi anche:

Brutte notizie per Bad Boys 3, il sequel con Will Smith slitta di un anno