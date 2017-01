Prima di La La Land: Ryan Gosling e i suoi 10 ruoli fondamentali

Ryan Gosling, i dieci ruoli fondamentali

Innamorato di Emma Stone, è così vediamo Ryan Gosling in La La Land, film d'amore in cui i protagonisti dichiarano il loro sentimento cantando. Il musical di Damien Chazelle arriva finalmente nei nostri cinema. Il prossimo 26 febbraio potrebbe fare la storia degli Oscar e battere tutti i record. E Gosling, nominato come migliore attore protagonista, potrebbe vincere la sua prima statuetta.



Canadese, classe 1980, Gosling ha iniziato a costruire la sua carriera sin da ragazzino quando è diventato il volto di diverse produzioni Disney e di altri programmi per ragazzi. All'inizio del ventunesimo secolo ha iniziato la sua carriera cinematografica, diventando un attore a tutto tondo. Un volto in grado di lasciare il segno attraverso vari generi cinematografici: dal dramma al film romantico, dal thriller alla commedia.



Non ha paura di mettersi alla prova Gosling e di accettare ruoli come il tizio disperato di Lars e una ragazza tutta sua. Un'altra caratteristica del suo talento è un fiuto per i ruoli che rimangono nella memoria: uno su tutti, quello dell'autista silenzioso in Drive.

In occasione del suo ritorno nelle sale, scopriamo i dieci personaggi fondamentali interpretati dall'attore al cinema.



