Nomination agli Oscar 2017: La La Land da record, ecco tutti i candidati

Avevano promesso dei premi Oscar più variegati e hanno mantenuto la promessa. L'Academy ha annunciato le nomination agli Oscar 2017 e molti film incentrati sulla storia e le vite degli afroamericani sono finiti tra i candidati in molte categorie. Parlando di numeri, La La Land è il film con più nomination, 14 (inclusi gli attori Ryan Gosling ed Emma Stone), Moonlight Arrival (grande sorpresa) lo seguono a 8, a 6 nomination troviamo La battaglia di Hacksaw Ridge di Mel Gibson (anche candidato come miglior regista), Lion Manchester by the Sea , a 4 Barriere (con Denzel Washington e Viola Davis candidati come attori) e la sorpresa Hell or High Water , a 3 Il diritto di contare . Meryl Streep si aggiudica la sua ventesima nomination agli Oscar con Florence , mentre l'Italia può gioire: pur essendo stato escluso dalla corsa all'Oscar per il miglior film straniero, Fuocoammare di Gianfranco Rosi è nella cinquina dei documentari. A seguire la lista completa dei nominati.ArrivalLa battaglia di Hacksaw RidgeBarriereIl diritto di contareHell or High WaterLa La LandLionManchester by the SeaMoonlightDenis Villeneuve - ArrivalMel Gibson - La battaglia di Hacksaw RidgeDamien Chazelle - La La LandKenneth Lonergan - Manchester by the SeaBarry Jenkins - MoonlightCasey Affleck - Manchester by the SeaAndrew Garfield - La battaglia di Hacksaw RidgeRyan Gosling - La La LandViggo Mortensen - Captain FantasticDenzel Washington - BarriereIsabelle Huppert - ElleRuth Negga - LovingNatalie Portman - JackieEmma Stone - La La LandMeryl Streep - FlorenceMahershala Ali - MoonlightJeff Bridges - Hell or High WaterLucas Hedges - Manchester by the SeaDev Patel - LionMichael Shannon - Animali notturniViola Davis - BarriereNaomie Harris - MoonlightNicole Kidman - LionOctavia Spencer - Il diritto di contareMichelle Williams - Manchester by the SeaHell or High WaterLa La LandThe LobsterManchester by the Sea20th Century WomenArrivalBarriereIl diritto di contareLionMoonlightJackie - Mica LeviLa La Land - Justin HurwitzLion - Dustin O'Halloran e HauschkaMoonlight - Nicholas BritellPassengers - Thomas NewmanAudition (The Fools Who Dream) - La La LandCan't Stop the Feeling - TrollsCity of Stars - La La LandThe Empty Chair - Jim: The James Foley StoryHow Far I'll Go - OceaniaA Man Called OveStar Trek BeyondSuicide SquadAlliedAnimali fantasticiFlorenceJackieLa La LandKubo e la spada magicaOceaniaLa mia vita da zucchinaThe Red TurtleZootropolisBlind VayshaBorrowed TimePear Cider and CigarettesPearlPiperLand of MineA Man Called OveIl clienteTannaToni ErdmannDeepwater - Inferno sull'oceanoDoctor StrangeIl libro della giunglaKubo e la spada magicaRogue One: A Star Wars StoryArrivalAnimali fantasticiAve, Cesare!La La LandPassengersArrivalLa battaglia di Hacksaw RidgeLa La LandRogue One: A Star Wars Story13 HoursArrivalDeepwater - Inferno sull'oceanoLa battaglia di Hacksaw RidgeLa La LandSullyArrivalLa battaglia di Hacksaw RidgeHell or High WaterLa La LandMoonlightFuocoammareI Am Not Your NegroLife, AnimatedOJ: Made in America13thEnnemis IntérieursLa femme et le TGVSilent NightsSingTimecodeExtremis4.1 milesJoe's ViolinWatani: My HomelandThe White HelmetsArrivalLa La LandLionMoonlightSilence