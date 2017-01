Golden Globes: La La Land trionfa e batte il record di vittorie

NOTIZIE

09.01.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)





A SEGUIRE L'ELENCO COMPLETO DEI VINCITORI:

MIGLIOR FILM – DRAMMA

Moonlight



MIGLIOR FILM - COMMEDIA O MUSICAL

La La Land



MIGLIOR REGISTA

Damien Chazelle - La La Land

MIGLIORE ATTRICE - DRAMMA

Isabelle Huppert - Elle

MIGLIORE ATTORE - DRAMMA

Casey Affleck - Manchester by the Sea

MIGLIORE ATTRICE - MUSICAL O COMMEDIA

Emma Stone - La La Land

MIGLIORE ATTORE - MUSICAL O COMMEDIA

Ryan Gosling - La La Land



MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA (IN QUALSIASI FILM)

Viola Davis - Barriere



MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA (IN QUALSIASI FILM)

Aaron Taylor-Johnson - Animali notturni

MIGLIOR FILM DI ANIMAZIONE

Zootropolis

MIGLIOR FILM STRANIERO

Elle (Francia)

MIGLIORE SCENEGGIATURA

Damien Chazelle - La La Land

MIGLIORI MUSICHE ORIGINALI

Justin Hurwitz - La La Land

MIGLIORE CANZONE ORIGINALE

"City of Stars", da La La Land, musica di Justin Hurwitz, testi di Benj Pasek e Justin Paul

MIGLIORE SERIE TV - DRAMMA

The Crown



MIGLIORE SERIE TV - COMMEDIA O MUSICAL

Atlanta

MIGLIORE ATTRICE SERIE TV - DRAMMA

Claire Foy - The Crown

MIGLIORE ATTORE SERIE TV - DRAMMA

Billy Bob Thornton - Goliath

MIGLIORE ATTRICE SERIE TV - MUSICAL O COMMEDIA

Tracee Ellis Ross - Black-ish

MIGLIORE ATTORE SERIE TV - MUSICAL O COMMEDIA

Donald Glover - Atlanta

MIGLIORE MINISERIE O FILM PER LA TV

The People v. O.J. Simpson: American Crime Story

MIGLIORE ATTRICE IN UNA MINISERIE O FILM PER LA TV

Sarah Paulson - The People v. O.J. Simpson: American Crime Story

MIGLIORE ATTORE IN UNA MINISERIE O FILM PER LA TV

Tom Hiddleston - The Night Manager

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA - SERIE TV, MINISERIE, FILM PER LA TV

Olivia Colman - The Night Manager

MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA - SERIE TV, MINISERIE, FILM PER LA TV

Hugh Laurie - The Night Manager

CECIL B. DEMILLE AWARD - PREMIO ALLA CARRIERA

Meryl Streep