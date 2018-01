Dieci grandi film in arrivo di cui nessuno parla

The Happytime Murders (2018)

Il lato oscuro dei Muppets è al centro di questo noir ambientato in un mondo in cui uomini e pupazzi coesistono. Un assassino sta eliminando i membri del cast di una classica serie anni '80 - The Happytime Game - e lo sbirro Melissa McCarthy dovrà allearsi con il suo ex partner-pupazzo, caduto in disgrazia, per risolvere il caso. Dirige Brian Henson, figlio del creatore dei Muppets Jim Henson.