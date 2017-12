Ambientato nel ventiseiesimo secolo, il film segue il cyborg Alita (Rosa Salazar), abbandonata in una discarica di Iron City e ritrovata da Ido (Christoph Waltz), un dottore specializzato in hi-tech che la porta nella sua clinica. Quando Alita si risveglia, non ha alcuna memoria di chi sia. E nessun ricordo del mondo che la circonda. Tutto le sembra nuovo. Ogni singola esperienza sembra la prima. Ido cerca di proteggerla dal suo passato misterioso. E nel frattempo il suo nuovo amico Hugo (Keean Johnson) si offre di aiutarla a ricordare. Tra i due nasce un sentimento sempre più forte, ostacolato da alcuni nemici che si mettono sulle tracce di Alita e minacciano di fare del male ai suoi cari. A quel punto la protagonista scopre di avere grandi abilità di combattimento a cui si affiderà per salvare i suoi amici, la sua famiglia e tutti coloro che ha imparato ad amare. Determinata a scoprire la verità sulle sue origini, Alita inizierà un percorso che la porterà ad affrontare tutte le ingiustizie di un mondo corrotto e oscuro e a scoprire che una donna giovanissima può cambiare il mondo in cui vive.