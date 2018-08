Le scene di sesso che gli attori hanno girato con i loro ex

Mamma Mia! Ci risiamo (2018)

Simulare una scena d'amore al cinema o in TV non è, in partenza, una cosa facile. Ma se i due attori coinvolti hanno avuto una relazione finita male, è ancora più difficile.



Prendiamo ad esempio il caso di Dominic Cooper e Amanda Seyfried nel sequel di Mamma Mia! in arrivo a settembre. Nel corso del primo film, la storia d'amore dei loro personaggi si era tradotta in un flirt nella vita reale. Oggi però i due non stanno più insieme, e l'attuale marito della Seyfried, Tom Sadoski, non era molto contento che i due si sbaciucchiassero sul grande schermo. A rendere il tutto più imbarazzante ci si è messa Cher, che ha detto alla Seyfried "Hai sfiorato la pallottola" con Cooper presente...



Diamo uno sguardo ad altri casi famosi in cui degli ex hanno dovuto interpretare scene d'amore sullo schermo.



