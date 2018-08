Le scene che gli attori si sono rifiutati di girare per motivi bizzarri

Zoofilia - Good Time (2017)

Da quando ha chiuso con la saga di Twilight, Robert Pattinson ha cercato di dimostrare il suo valore di attore scegliendo progetti di grandi registi, o film piccoli e sperimentali. Good Time di Josh e Benny Safdie fa parte di quest'ultima categoria, ma in esso c'è una scena che persino Pattinson si è rifiutato di girare. Nella scena in questione lo vediamo in un momento di intimità sessuale... con un cane. Il cane avrebbe dovuto essere vero, un cane ovviamente addestrato e in una scena ovviamente simulata. Ma Pattinson non ce l'ha fatta e il cane che vediamo nei primi piani è in realtà un "prop", un oggetto di scena realistico.