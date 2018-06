Gli attori che hanno lasciato un ruolo per colpa di un altro attore

Parker vs. Cattrall - Sex and the City 3

Uno dei motivi per cui Sex and the City 3 non è mai avvenuto sta nei non proprio ottimi rapporti tra Kim Cattrall e Sarah Jessica Parker. Inizialmente era circolata la voce che fosse stata la Cattrall a comportarsi da primadonna, esigendo una paga assurda per tornare nel sequel. Ma in seguito si è scoperto che era stata la Cattrall a essere isolata dalle colleghe. E quando, alla morte del fratello dell'attrice, Sarah Jessica Parker ha espresso le sue condoglianze in un'intervista, Kim Cattrall le ha risposto: "I tuoi continui tentativi di riavvicinamento non fanno che ricordarmi dolorosamente quanto eri crudele allora. Non sei mia amica. Perciò ti scrivo per dirti un'ultima volta di smettere di sfruttare la mia tragedia per restaurare la tua immagine da brava ragazza".