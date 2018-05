It Capitolo 2 ha trovato la versione adulta di Ben

Il resto del cast include Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader, James Ransone e Andy Bean. Rispettivamente nei panni di Beverly, Bill, Richie, Eddie e Stanley. Ancora da selezionare è l'attore che interpreterà Mike Hanlon.

Dal primo film tornerànei panni del clown Pennywise, ma non solo. Rivedremo, infatti, anche i ragazzini protagonisti, che dovrebbero apparire in una serie di flashback per sviscerare sequenze del romanzo di Stephen King non mostrate nel primo capitolo. Andy Muschietti torna alla regia,alla sceneggiatura. Le riprese di It: Capitolo 2 inizieranno a luglio per un'uscita prevista in USA il 6 settembre 2019. Il film sarà distribuito in Italia da Warner Bros.