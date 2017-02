I film che hanno rovinato il corpo degli attori

I ruoli che hanno danneggiato la salute degli attori

Quando, nel 2006, George Clooney vinse l'Oscar come migliore attore non protagonista per Syriana, nessuno poté dire che non se lo fosse guadagnato. Anche perché, in seguito a una rovinosa caduta mentre eseguiva uno stunt sul set, batté la testa fratturandosi il cranio e ledendosi la spina dorsale. Ci volle un po' ai medici per capire cosa avesse l'attore, ma alla fine scoprirono una fuoriuscita di liquido spinale. Clooney dovette sottoporsi a un lungo processo di riabilitazione e prendere molti antidolorifici per i mal di testa laceranti che lo tormentavano - medicinali che portarono effetti collaterali al suo stomaco e alla sua psiche. Per un po', l'attore pensò seriamente al suicidio. Oggi si è ripreso, ma soffre occasionalmente di mal di testa.



Non è l'unico caso in cui attori o attrici si sono feriti o hanno riportato danni alla salute nel corso della lavorazione di un film. Scopriamo i più eclatanti...



