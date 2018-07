I dieci migliori cattivi dell'Universo Cinematografico Marvel

1. Thanos - Avengers: Infinity War (2018)

Il padre di tutti i cattivi dell'Universo Marvel. Abbiamo atteso dieci anni, lo abbiamo visto apparire prima in The Avengers (2012), poi in Guardiani della Galassia (2014) e Avengers: Age of Ultron (2015). Ma non eravamo davvero pronti per un cattivo così complesso, intelligente, umano. Capace di piangere, mosso da intenti nobili (seppur distorti dalla sua follia), disposto a sacrificare tutto per raggiungere uno scopo più elevato. Tanto di cappello a Josh Brolin, che ha fatto un grandissimo lavoro sotto il trucco "digitale" del performance capture. E alla Marvel, a Kevin Feige e ai fratelli Russo che hanno dato uno schiaffo alla maledizione dei cattivi Marvel, di fatto realizzando un film in cui il cattivo è il vero protagonista.