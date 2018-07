I 30 anni di Die Hard, dieci cose che (forse) non sapevi sul capolavoro action

Il vero palazzo Nakatomi

Il Nakatomi Plaza, in cui si svolge la vicenda del film, è in realtà il Fox Plaza a Century City, Los Angeles. All'epoca del film era ancora in costruzione, e infatti alcune scene sono ambientate in piani chiaramente non ultimati. L'idea di usare il palazzo, sia per gli interni che per gli esterni, fu dello scenografo Jackson De Govia.