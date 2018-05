I cliffhanger che sono stati completamente ignorati nei sequel

Specie mortale (1995)

Alla sua uscita, nel 1995, il pubblico maschile premiò Specie mortale soprattutto per la bellezza della sua protagonista, Natasha Henstridge, che non esitava a spogliarsi a favor di camera. Ma in realtà, se consideriamo il finale, era tutta una strategia per sviare la nostra attenzione dalla vera portata della storia. L'aliena protagonista tenta per tutto il film di accoppiarsi con un maschio umano per mutare la nostra specie e conquistare la Terra. Ma alla fine si vede un ratto che, dopo aver dato un morso al corpo senza vita dell'extraterrestre, muta. Un concetto che avrebbe potuto essere sfruttato in Species II, che invece si limita a cambiare il sesso del mostro e a riportare in vita la Henstridge in versione buona à la Terminator 2.