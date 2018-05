Dieci ottime serie TV di cui nessuno parla

The Americans

Questa serie incentrata sulle vite di una famiglia americana nella Washington degli anni '80, che in realtà è una famiglia di spie del KGB, ha una premessa che avrebbe dovuto far impazzire tutti. E in effetti funziona e si chiuderà in questi giorni con la fine della sesta stagione. Eppure non è mai diventata celebre quanto avrebbe potuto. Ora che si è conclusa, avete l'occasione perfetta per recuperarla in toto.