NOTIZIE

Il nuovo Terminator arriva da Agents of S.H.I.E.L.D.

16.04.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Il nuovo film di Terminator sarà un seguito diretto di Terminator 2: Il giorno del giudizio , e ignorerà completamente tutti i film successivi, incluso il recente Terminator Genisys . Schwarzenegger tornerà comunque, e per la prima volta rivedremo anche Linda Hamilton nei panni di Sarah Connor. Il film, come è sempre accaduto sin da Terminator: Salvation , spera di lanciare una nuova trilogia, ma finora tutti i tentativi sono andati a vuoto. Staremo a vedere se, con il ritorno di James Cameron, stavolta le cose andranno per il verso giusto.

Cameron aveva inizialmente venduto i diritti di Terminator per un dollaro simbolico alla produttrice, e sua ex moglie, Gale Anne Hurd, a patto che potesse dirigere il film. Ma nel 2019 i diritti torneranno a lui. Cameron ha così programmato il film con Skydance e il produttore David Ellison. Billy Ray (Hunger Games) ha scritto la più recente stesura della sceneggiatura. Il film dovrebbe uscire in USA il 22 novembre 2019.

Fonte: Deadline