Festa della donna: i personaggi femminili più attesi al cinema nel 2017

Emma Stone - Battle of the Sexes

Emma Stone sfiderà Steve Carell sul campo da tennis in Battle of the Sexes, un film basato sull'omonimo evento sportivo del 1973, che vide scontrarsi due campioni di tennis, Billie Jean King (la Stone) e Bobby Riggs (Carell), in una partita al meglio dei cinque set. La sfida tra i due divenne un evento simbolico nella lotta per la parità dei diritti delle donne.



Uscita italiana non ancora annunciata