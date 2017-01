La bella e la bestia: Emma Watson canta "Belle" nel nuovo spot 

Qui il video:





La bella e la bestia è il rifacimento live-action di uno dei più amati classici Disney, l'omonimo film del 1991 . Questa volta al timone di regia troviamo Bill Condon , già autore degli ultimi due episodi della. "Emma Watson amava il film originale e voleva mettercela tutta, anche per questo ha svolto tanto lavoro sul canto per conto suo - ha raccontato il regista nell'intervista esclusiva con Film.it - Abbiamo fatto un patto all'inizio del progetto: io le avrei subito mostrato il copione per intero e lei mi avrebbe fatto sentire la sua voce canterina. Emma ha una voce bellissima e dolce. Quella o ce l'hai o non ce l'hai. Sentirla cantare in quel modo è stato un sollievo per tutti. Ha reso tutto più facile".Al fianco della Watson ci sono Dan Stevens nei panni di Luke Evans in quelli di Kevin Kline nei panni di, padre della protagonista. Completano il cast Ewan McGregor ), Ian McKellen ), Emma Thompson ) e Stanley Tucci nei panni di un maestro italiano.