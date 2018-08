Dieci stereotipi dei film classici che oggi sono intollerabili

Gli stereotipi del cinema ormai invecchiati - Il buon selvaggio

Il mondo e la società umana sono in continuo mutamento e, nonostante qualche passo indietro dovuto alla paura dei grandi cambiamenti, certi "valori" di un tempo sono oggi considerati, giustamente, l'esatto opposto. Una volta era normale segregare le persone in base all'etnia o alle preferenze sessuali, o ancora al genere. Oggi molte di queste cose sono fortunatamente superate, ma sopravvivono nei classici film che riportano gli stereotipi delle epoche in cui sono stati girati.



Un esempio? Il buon selvaggio. L'idea che le persone appartenenti a società diverse da quelle bianche e occidentali - ad esempio quelle africane o indiane, in genere quelle coloniali - fossero inferiori, meno civilizzate e dunque "selvagge", era molto diffusa fino a pochi decenni fa. Il concetto del buon selvaggio indicava appunto individui appartenenti a queste società che, in quanto primitivi, non erano stati corrotti dal cinismo e dalla violenza delle civiltà moderne. Erano figure tutto sommato positive, ma partivano dall'idea che solo la società occidentale fosse complessa e matura, un confronto impari tra noi "adulti" e il resto del mondo, visto come una massa di sempliciotti paragonabili a bambini.



Uno stereotipo presente in tanti film western e che non è davvero scomparso neppure oggi. Basti vedere Avatar, che si limita a spostarlo nello spazio per non offendere nessuno...



GUARDATE ANCHE:

I ruoli che hanno ispirato le star di Hollywood a cambiare vita

Otto film usciti in home video che meritano una seconda chance

I reality show cancellati per le ragioni più bizzarre