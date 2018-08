I ruoli che hanno ispirato le star di Hollywood a cambiare vita

Dopo le riprese di Hotel Rwanda , film che gli valse una nomination all'Oscar, Don Cheadle visitò Ruanda e Uganda, ascoltò le testimonianze dei sopravvissuti al genocidio di Hutu e Tutsi e si appassionò ai problemi dell'Africa. Al punto da scrivere un libro sulla questione Darfur, "Not On Our Watch: The Mission to End Genocide in Darfur and Beyond", insieme all'attivista John Prendergast, e a fondare un'organizzazione umanitaria, sempre chiamata Not On Our Watch, insieme a George Clooney, Matt Damon e Brad Pitt.