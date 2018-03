Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre

Daniel Hillard, moglie e due figlioletti, è un doppiatore cinematografico dal temperamento un po' troppo estroso. Quando, avendo divorziato, gli vengono tolti i figli che adora, si trasforma in donna di servizio tuttofare e si fa assumere in quella che era casa sua. Ne succedono di tutti i colori, ma poi la faccenda si aggiusta al meglio, con la ricomposizione della famiglia in ritrovata armonia.