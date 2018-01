Dieci ruoli per cui è stato difficile trovare un attore

Harry Potter nella saga di Harry Potter (2001-2011)

Scegliere il protagonista di un film o di una serie, o anche di una saga, non è cosa semplice. Perché un protagonista deve essere carismatico, deve funzionare in coppia con altri attori, deve piacere al regista, ai produttori e al pubblico. Sono svariati i ruoli che hanno richiesto un lungo lavoro per trovare l'attore giusto, a volte anche per ragioni più bizzarre.



Nel caso di Harry Potter, ad esempio, la produzione ha vagliato qualcosa come 40 mila attori prima di scegliere Daniel Radcliffe. J.K. Rowling voleva che il protagonista fosse a tutti i costi britannico (e dunque via Haley Joel Osment, voluto da Steven Spielberg quando gli fu chiesto di dirigere il film e lui voleva farne una versione animata) e che avesse gli occhi blu o verdi. I produttori cercavano inoltre un ragazzino che non avesse più di 13 anni, visto che avrebbe dovuto interpretare molti film.



Alla fine, Daniel Radcliffe fu trovato quasi per caso, quando il produttore David Heyman lo incontrò al cinema con suo padre, che era un produttore. Ma Radcliffe inizialmente disse no al ruolo, perché accettare avrebbe significato doversi trasferire a Los Angeles. Ma poi la Warner Bros. scelse di girare in Gran Bretagna, consentendo a Radcliffe di accettare.



