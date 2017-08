Dieci attori che hanno accettato un ruolo solo per soldi

Ian McShane - Il trono di spade

La piccola guerra tra Ian McShane e i fan di Game of Thrones è ormai entrata nella storia. L'attore non ha mai fatto mistero del suo disinteresse verso la serie culto, nonostante ne abbia preso parte. Cosa che ha fatto come se fosse "un lavoro come un altro": "Mi hanno chiesto se volevo fare Game of Thrones e io ho risposto: 'Sicuro. Così potrò passare del tempo con i miei vecchi amici Charlie Dance e Stephen Dillane'. E loro: 'No, non potrai. Perché li abbiamo uccisi'. Io però non ero sicuro che avrei potuto prendere questo impegno, ma mi hanno informato che sarebbe stato solo per un episodio. E allora ho detto: 'Questo significa che morirò alla fine della puntata. Ottimo, ci sto'".



E poi ha continuato: "Dici la minima cosa e internet va fuori di testa. Mi hanno accusato di aver rivelato troppo dalla trama, ma quello che penso è: 'fatevi una vita, ca**o! Si tratta solo di tette e draghi".