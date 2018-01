I modi più bizzarri in cui gli attori hanno ottenuto una parte

Henry Cavill in L'uomo d'acciaio (2013)

Henry Cavill non era un signor nessuno quando indossò il costume di spandex appartenuto a Christopher Reeve durante un provino per il ruolo di Superman ne L'uomo d'acciaio. Cavill era già stato scelto da McG quando quest'ultimo era in lizza per dirigere un reboot di Superman, ma era stato poi rimpiazzato da Brandon Routh in Superman Returns di Bryan Singer. In più, riteneva di essere fuori forma e di non aver fatto una grande figura indossando il costume di Reeve. Ma la chiamata arrivò comunque, per giunta mentre Cavill stava giocando a World of Warcraft. "Fu surreale. Diventai molto silenzioso e pensai, 'Mio Dio, sono Superman!'. E non feci niente per cinque minuti buoni".