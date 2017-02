Dieci grandi film romantici che vedremo nel 2017

Alicia Vikander è ancora una volta impegnata in una storia d'amore d'epoca in Tulip Fever , ambientato nella Amsterdam del 17° Secolo. Sullo schermo la affiancano Christoph Waltz, nei panni di suo marito, e Dane DeHaan. Quest'ultimo interpreta un artista che si innamora di lei dopo essere stato incaricato di dipingerne il ritratto. Dirige Justin Chadwick (Mandela, L'altra donna del re).

Rooney Mara, Jason Segel e Robert Redford sono i protagonisti de La scoperta , film che mescola fantascienza e love story. E' ambientato in un futuro non lontano in cui l'esistenza dell'Aldilà è stata provata scientificamente. Dirige Charlie McDowell, figlio del grande Malcolm. Un progetto interessante che potremo vedere su Netflix dal 31 marzo.

Luca Guadagnino torna a dirigere un film in inglese ambientato in Italia dopo A Bigger Splash. Stavolta, si tratta della storia d'amore gay (scritta con James Ivory) tra un adolescente e un turista americano in una calda estate degli anni '80. Chiamami con il tuo nome sarà distribuito da 01 a data da destinarsi e nei prossimi giorni lo vedremo alla Berlinale in anteprima. Qui una clip in esclusiva. Qui le dichiarazioni di Guadagnino e del cast dal Sundance.

Rachel Weisz e Sam Claflin interpretano My Cousin Rachel , tratto dal romanzo di Daphne Du Maurier (dai cui scritti Hitchcock trasse Rebecca - La prima moglie e Gli uccelli). E' la storia di un ragazzo intenzionato a vendicare la morte del cugino che lo ha cresciuto, morte di cui incolpa la sua misteriosa e bellissima cugina Rachel. Ma l'incontro con lei fa scattare sentimenti imprevisti e mette in discussione il piano omicida. Dirige Roger Michell , regista di Notting Hill. Dal 9 giugno in Gran Bretagna. Qui il trailer.

Eloise doveva essere una damigella d'onore al matrimonio di alcuni amici, ma è stata sollevata dall'incarico dopo essere stata mollata dal suo ragazzo, testimone dello sposo, via messaggio. Eloise decide di partecipare comunque alla cerimonia e viene sistemata al temuto Tavolo 19... con una masnada di ospiti alquanto bizzarri. Questa la trama di Table 19 , film di Jeffrey Blitz interpretato da Anna Kendrick . In USA dal 3 marzo.

Idris Elba e Kate Winslet sono i superstiti di un incidente aereo, costretti a fidarsi l'uno dell'altra per sopravvivere al clima rigido delle montagne che li circondano, in The Mountain Between Us . Alla fine si innamoreranno, ovviamente. Dirige il regista di Paradise Now, Hani Abu-Assad. Dal 19 ottobre al cinema.

The Mountain Between Us

Same Kind of Different As Me