Tutto quello che c'è da sapere su Cinquanta sfumature di nero prima che arrivi in sala

Manca poco a San Valentino, il momento perfetto per riempire le sale con film romantici destinati alle coppiette in festa. In questa categoria, la saga diè più paragonabile a una fuoriserie che a un modello famigliare: è scintillante nella confezione e nasconde un motore sexy. In questo caso, il sapore lievemente erotico e BDSM della serie creata da. Dopo il successo del primo capitolo, Cinquanta sfumature di grigio , era inevitabile che il resto della trilogia venisse adattato. I due sequel, Cinquanta sfumature di nero , sono stati giratie verranno distribuiti nel corso dei prossimi due anni. Il primo dei due, secondo capitolo della serie, è pronto e sta per arrivare. Scopriamone insieme i segreti...Il cast principale è lo stesso: Jamie Dornan Dakota Johnson nei ruoli di Christian Grey e Anastasia Steele, nonostante alcune voci avessero messo in dubbio la conferma del primo (sarebbe stato ironico, visto che Dornan ha sostituito in corsa Charlie Hunnam). Tornano anche. Le aggiunte principali sono invece Kim Basinger , nel ruolo di Elena Lincoln, socia in affari di Christian soprannominata “Mrs. Robinson”, in quanto donna più anziana che ha iniziato Grey ai piaceri del sadomaso; Bella Heathcote nei panni di Leila Williams, ex di Christian che stalkera Anastasia; Hugh Dancy nel ruolo dello psichiatra di Christian, John Flynn; e infinenel ruolo di Jack Hyde, capo di Anastasia nella casa editrice Seattle Independent Publishing. Un capo che allunga le mani, e ovviamente questo a Christian non va a genio.Il film è stato descritto da Donna Langley, presidente di Universal Pictures, come “più simile a un thriller” rispetto al primo. La trama ruota intorno al passato di Christian: dopo che lui e Anastasia si riconciliano durante una mostra d'arte, rimettendosi presto insieme (e senza richieste particolari da parte di lui, stavolta), la ragazza scopre presto quanto possano essere invadenti le ex del suo bello. Leila, ex “sottomessa” di Christian e da lui ossessionata, la segue armata di pistola, mentre Elena Lincoln, che possiede una catena di saloni di bellezza in società con Christian, farà di tutto per spaccare la coppia dopo aver scoperto che lui vede Anastasia come la sua “ragazza”, senza il sadomaso a mettersi in mezzo.Alla regia troviamo James Foley , regista che negli ultimi anni ha messo la firma a molti episodi di House of Cards. Alla sceneggiatura c'è invece, marito di E.L. James. Entrambi sono stati chiamati in sostituzione, rispettivamente, di, regista e sceneggiatrice del primo capitolo allontanate a causa del difficile rapporto con la James durante la lavorazione. Foley e Leonard hanno anche scritto e diretto Cinquanta sfumature di rosso.Dopo aver incassato un sacco di critiche per via del look “sbarbato” di Jamie Dornan nel primo film, che, a detta delle fan, non sarebbe stato abbastanza sexy, i produttori hanno deciso di lasciargli un filo di barba incolta nei prossimi due film. Il diavolo è nei dettagli...Cinquanta sfumature di nero arriverà nelle sale italiane il 9 febbraio, distribuito da Universal. Cinquanta sfumature di rosso lo seguirà l'anno prossimo, intorno alla medesima data.