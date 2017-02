Cinquanta sfumature di nero - La recensione del capitolo più hot della trilogia

La domanda alla quale non pensavamo di dover rispondere rimane aperta dopo la visione di questodegli ultimi anni, almeno sulla carta: il tanto atteso Cinquanta sfumature di nero . Un film che doveva emendare le mancanze del suo predecessore e rilanciare il franchise verso la sua conclusione, e insieme farci penetrare nei protagonisti della storia, se non nei loro segreti. E invece…Dopo le critiche ricevute dal precedente Cinquanta sfumature di grigio , le polemiche sulla scelta di edulcorarlo e i problemi produttivi che hanno portato al taglio di Sam Taylor-Johnson e la sua sostituzione con il James Foley di House of Cards e Americani (ma anche di Who's That Girl e Perfect Stranger) ci si aspettava di più, almeno riguardo una intensità che - a volerla trovare - resta. E, purtroppo, nonostante la firma di un professionista con trent'anni di carriera alle spalle come Niall Leonard (che però fino ad oggi aveva scritto solo per la televisione, e si vede) e la presenza della britannica E. L. James, qui anche produttrice (ma forse poco esperta del 'diverso' linguaggio).drammatiche per la storia, e per i due interpreti, per altro proprio nel momento - di passaggio, necessariamente, trattandosi di un 'episodio centrale' - in cui dichiaratamente si dovevano, del rapporto tra gli Anastasia Steele e Christian Grey die con il pubblico stesso. Tutto accade 'scontato', rapidamente: dal perdono all'idillio, dalla paura all'azzardo. Con: l'apparizione del giovane Grey dopo l'incidente (ridicola, nella gestione della situazione e dei presenti) e il redde rationem con Kim Basinger (quasi un cameo , tanto la sua presenza sembra subordinata all'esigenza di sfruttarne nome e immagine).Non c'è il tempo - per nessuno dei suddetti, fuori e sullo schermo - di metabolizzare eventi e sensazioni. Men che meno di sviluppare una reale empatia di qualche tipo. Nemmeno nei momenti di 'crisi' legati al Jack Hyde (nome 'originale', che non lascia spazio a sorprese in merito) che ritroveremo. Al limite, forse, con(Dark Shadows):e redenzione. Una piccola, fugace, sorpresa in un susseguirsi di dichiarazioni d'amore e ostentazioni di innocenza - da parte di Anastasia - oltre ogni credibilità; soprattutto dovendo poi recitare la parte della donna in grado di tenere testa a un tale Master, ocome in un impeto di onestà intellettuale si definisce il bel Christian.Traumatizzato sin dall'infanzia - tanto per renderlo accettabile a tutti - e tormentato da incubi notturni, che sublima consessioni di ginnastica casalinga al ritmo della, sempre magnifica) e per la gioia delle tante fan in attesa di. Che non manca, comunque, nelle numerose e generose scene di sesso , tanto per colmare la lacuna lamentata (mostrando ampiamente le grazie soprattutto della Johnson), prive invece di qualsivoglia erotismo o tensione nella loro piattezza e perfezione formale e nel loro affidarsi a toys di uso comune e a una generica - per quanto divertente (nella versione originale) -. In definitiva, in attesa di annunciate nozze e vendette, un deciso passo indietro che non lascia presagire un gran finale ...