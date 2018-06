Le morti più disturbanti della storia del cinema

Il giorno degli zombi (1985)

Il giorno degli zombi, culmine della trilogia originale dei Morti Viventi di George Romero, sfoggia alcuni degli effetti pratici più sofisticati della saga, a opera di Tom Savini (e Greg Nicotero, futuro produttore esecutivo di The Walking Dead). Gli smembramenti del terzo atto sono difficilmente tollerabili per chi non ha dimestichezza con l'horror. Ma ce n'è uno in particolare che fa star male anche chi i film dell'orrore se li vede a colazione. Stiamo parlando della morte di Torrez (Taso Stavrakis), decapitato dagli zombie "in diretta". Il suo urlo di terrore si trasforma in un suono raccapricciante quando le sue corde vocali vengono strappate lentamente. Un momento quasi insostenibile.