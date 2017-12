Attori e attrici: le dieci performance più sorprendenti del 2017

Bonus: i bambini di It

Non potevamo non includerli. I giovanissimi protagonisti di It, l'horror campione di incassi diretto da Andy Muschietti a partire dal capolavoro letterario di Stephen King, sono una gioia per gli occhi e le orecchie. Riguardate il film in lingua originale per scoprire la bravura di Jaeden Lieberher, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Jack Dylan Grazer, Jeremy Ray Taylor, Wyatt Oleff e Chosen Jacobs. Tutte future stelle del cinema. Un cast migliore non potevamo sognarlo.