The Gentlemen, è ancora impossibile resistere ai gangster di Guy Ritchie (recensione)

06.04.2020 - Autore: Pierpaolo Festa



Lock and Stock a Rocknrolla, passando per Snatch - Lo strappo e arrivando anche al primo Sherlock Holmes.







Ritchie torna dunque a raccontare personaggi in cui furbizia e stupidità coesistono creando un mix perfettamente in grado di reggere un film della cui trama, in fondo, non importa molto. Quel che è importa è la loro indole, memorabile e irresistibile nonostante la cattiveria delle loro azioni. Vedere

I gangster di Guy Ritchie si sono imborghesiti un bel po’. E nonostante il loro stile di vita altezzoso, le mattine passate a giocare a golf e i pranzi con bistecche da ottanta sterline, sotto quei loro costosissimi doppiopetti batte sempre il cuore degli stessi figli di buona donna che il regista ha raccontato per tutta la sua carriera. Da, passando pere arrivando anche al primo. Quel che è importa è la loro indole, memorabile e irresistibile nonostante la cattiveria delle loro azioni. Vedere The Gentlemen (uscito in gran parte d'Europa a inizio 2020 e inizialmente annunciato in Italia per maggio) è come ritrovare gli stessi personaggi di Snatch nel momento in cui hanno fatto carriera. E giocare con loro all’interno di un videogame in cui ognuno ha più o meno gli stessi obiettivi: non essere letteralmente asfaltati dalla concorrenza, non finire dietro le sbarre e gonfiare al massimo il portafogli.

Matthew McConaughey, elegante, misurato e minaccioso nei panni di un americano che ha scoperto come fare soldi alla svelta nel Regno Unito, diventando lo spacciatore di marijuana numero uno del paese. Dopo anni di successo, adesso vuole ritirarsi con la moglie (Michelle Dockery di Downton Abbey), anche lei coinvolta nel racket. Come in tutte le storie di gangster, ripulirsi e chiudere il business in attivo si dimostra qualcosa di estremamente difficile. Attorno a questa premessa satellitano una decina di criminali. Visivamente The Gentlemen mostra i suoi personaggi come delle figurine, lo stile di Ritchie è qui più che mai paragonabile al cinema di Wes Anderson: ognuno dei protagonisti ha una specialità e un modo unico di vestire.



Charlie Hunnam (braccio destro di McConaughey, un "consigliori" perfetto) e il reporter Hugh Grant. L’ex eroe romantico di Notting Hill è irriconoscibile e sorprendente nei panni di questo personaggio viscido e pronto a tutto pur di mettere denaro dentro la borsa. The Gentlemen è dunque in primis un film di attori, bastano i dieci minuti in scena di Colin Farrell a valere il prezzo del biglietto. Sono proprio le sequenze interpretate dall'attore irlandese quelle che riecheggiano più di tutte i toni e lo humor del cult Snatch.







Se da una parte è inevitabile pensare a un "videogioco", dall'altra questa gangster comedy cerca di trovare soluzioni narrative intelligenti con un tono che cambia marcia nel corso delle due ore di durata. L'intera vicenda è raccontata in flashback nel corso di un dialogo tra

Dopo una serie di blockbuster su commissione (Operazione U.N.C.L.E., King Arthur e Aladdin) Ritchie torna al suo cinema basic: un film confezionato come una barzelletta, apparentemente stupido ma soprattutto divertente e intelligente per come riflette sul futuro del mondo criminale nel traffico della marijuana. Un ambiente che vuole rinnovarsi per evitare il rischio di sparire del tutto nel giro dei prossimi dieci anni. Ecco dunque la necessità dei criminali di trasformarsi in gentiluomini dell'alta società.



Meno spassoso ma più "di sostanza" rispetto a Rocknrolla, The Gentlemen non è il miglior Guy Ritchie, ma certamente rappresenta una boccata d’aria fresca all’interno del suo cinema e dell'intero panorama dei gangster movie odierni. E' davvero un piacere ritrovare il regista libero di tornare a raccontare i personaggi che più di tutti gli stanno a cuore.



The Gentlemen sarà distribuito in Italia da 01 Distribution.