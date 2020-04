Veloce come il vento in streaming, Stefano Accorsi nell'action sportivo di Matteo Rovere

È arrivato un momento, quattro anni fa, in cuiha dimostrato a tutti di che pasta era davvero fatto. L'occasione è giunta con Veloce come il vento , film che è stato una vetrina anche per il registae la giovane star. Un'opera che è arrivata poco dopo Lo chiamavano Jeeg Robot per ribadire come ci fosse ancora speranza per un cinema italiano nuovo, in grado di rielaborare i generi ed essere internazionale senza rinunciare ai tratti distintivi del nostro paese e della nostra cultura. Veloce come il vento è disponibile su Rai Play e non potrete mai sbagliare scegliendolo: ecco perché.Giulia De Martino (De Angelis) proviene da una famiglia di campioni di corse automobilistiche. A soli 17 anni, ha un talento straordinario. Quando suo padre, e mentore sulle piste, muore all'improvviso lasciandola sola ad accudire a un fratello minore, Giulia è costretta ad accettare l'aiuto del fratello maggiore Loris (Accorsi), tossicodipendente e inaffidabile. Loris cerca di cambiare vita addestrando la sorella per la corsa Italian Race. Insieme dovranno ritrovare i legami perduti e ricostruirsi una vita dentro e fuori dalle piste.Matteo Rovere è l'autore de Il primo re . Un regista che ha un gusto davvero internazionale per la messa in scena e la cura di ogni dettaglio, dal montaggio al sonoro. Accorsi recita per una volta nel suo dialetto, e il film trova un equilibrio tra la struttura del cinema sportivo di derivazione americana e un certo realismo che ci si aspetta dal nostro cinema. Le riprese si sono svolte tra Imola, Matera, Roma e nei circuiti di Vallelunga, Imola, Monza e Mugello. Veloce come il vento è liberamente ispirato alla vita del pilota di rally, vincitore del campionato europeo di rally nel 1984.Perché è un film che bilancia adrenalina e sentimento, azzeccando una variante italiana di quel mix di azione e introspezione che ha reso grande certo cinema commerciale americano.La prima volta che Giulia vince una gara con le istruzioni di suo fratello Loris in cuffia.Miglior attore protagonista (Stefano Accorsi), fotografia, montaggio, sonoro, effetti digitali e trucco ai David di Donatello 2017, oltre a tre Nastri d'Argento e un Ciak d'Oro. Matilda De Angelis ha vinto un premio ai Nastri e uno al Festival di Taormina.