Twin Peaks, Kyle MacLachlan organizza la festa dei 30 anni su Twitter e Instagram

Appuntamento l'8 aprile con l'episodio pilota della serie di Lynch e una chiacchierata online con l'agente Cooper in persona

07.04.2020 - Autore: Paola Schettino Nobile



Era l’8 aprile 1990 quando negli Stati Uniti andò in onda l’episodio pilota de Twin Peaks. Trent'anni dopo, lo show creato da David Lynch e Mark Frost è ancora una delle pietre miliari della storia della TV. Sia le sue due prime stagioni che il meraviglioso revival di diciotto episodi realizzato nel 2017 e considerato da molti "Puro cinema".





E' dunque ora di festeggiare Twin Peaks, insieme a Kyle MacLachlan : il celebre agente speciale Dale Cooper ha invitato i fan a prendere parte a un “watch party". La scorsa settimana l'attore ha pubblicato un post sulla sua pagina di Facebook: "Ho visto che qualcuno di voi sta riguardando Twin Peaks. Stavo pensando che si potrebbe guardare un episodio tutti insieme in occasione del trentesimo anniversario. Fatemi sapere qual è il vostro episodio preferito, scrivetemi nei commenti quale puntata della stagione 1 o 2 vorreste rivedere". I fan hanno subito risposto, e la scelta è ricaduta sull’episodio pilota. Quello del ritrovamento di Laura Palmer.

MacLachlan ha anche anticipato un altro regalo ai fan: una sessione Q&A live su Instagram con un ospite misterioso. Nessun dettaglio su chi possa essere, ma solo un indizio: “She is the apple of Gordon Cole’s eyes” (lett: Lei è la mela degli occhi di Gordon Cole). Una frase che potrebbe voler indicare il personaggio di Shelley Johnson, interpretato nella serie dall'attrice Mädchen Amick.







Ecco gli appuntamenti del Twin Peaks Party:

8 aprile 2020, 11:30am ora di Los Angeles (le 20.30 italiane) : Live Tweeting su Twitter per l’episodio pilota