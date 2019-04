Stasera in TV, ecco i sette film da vedere nella settimana di Pasqua

Sette film, tutti in prima serata. Ecco l'appuntamento col cinema nella settimana di Pasqua. Ed ecco la vostra settimana televisiva scandita in sette titoli. Si comincia con uno dei film più belli di tutti i tempi:

Clint Eastwood, Eli Wallach e Lee Van Cleef nel più bel western della storia del cinema. E' sempre il momento giusto per godersi Sergio Leone al 100%. E Rai Movie ci regala ancora una volta una grande occasione!

Non lo avete ancora visto? E' ora di farlo. Lo avete già visto? Alloraè un'ottima possibilità per "ammazzare l'attesa" ad Avengers: Endgame (nei cinema dal 24 aprile). Cosa c'è di meglio che prepararsi a uno degli eventi cinematografici dell'anno ripassando l'unico vero film di supereroi tutto italiano?

Gru, uno dei più amati cattivi del cinema d'animazione, ritorna sempre in compagnia dei Minions per una terza avventura. Lo ritroviamo in piena crisi di identità e alle prese con l'incontro con un nuovo personaggio: il fratello gemello che spera di imparare tutta la cattiveria da Gru.